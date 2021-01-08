МЧС: засыпанные лавиной люди в Норильске находятся в одном из пяти домиков

По данным регионального ГУ МЧС РФ, при сходе лавины в горнолыжном комплексе «Гора отдельная» в Норильске люди могли находиться только в одном из пяти погребенных под снегом домиков.

«По предварительной информации, в одном из домиков, возможно, находились люди» - сказали в службе.

Ранее сообщалось, что на месте схода лавины будут работать 50 сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и три единицы техники.