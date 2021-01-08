ЦПВС: террористы совершили 23 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 23 обстрела в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 16 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 11 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Хама - 1 обстрел», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.