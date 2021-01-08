В Норильске снежная лавина накрыла горнолыжный курорт
По данным МЧС, под снегом погребены пять домиков горнолыжного курорта.
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На горнолыжном комплексе «Гора Отдельна» около Норильска произошел сход снежной лавины. По предварительным данным, под толщей снега погребены четыре человека, включая двух детей.
В местном управлении МЧС отметили, что снегом засыпало пять домиков. На месте будут работать 50 сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и три единицы техники.