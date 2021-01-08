Руководство фракции республиканцев в Палате представителей не поддерживает импичмент Трампа

Лидер республиканского меньшинства в нижней палате законодательного органа Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает идею новой попытки подвергнуть импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в письменном заявлении.

«Импичмент президента всего за 12 дней до истечения срока его полномочий лишь еще глубже расколет нашу страну», - подчеркивается в документе.

На том, чтобы инициировать еще одну процедуру его импичмента, настаивают ключевые фигуры Демократической партии США в Конгрессе.

Маккарти также отметил, что наладил диалог с избранным главой государства Джозефом Байденом, инаугурация которого состоится 20 января.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне напротив Капитолия установили трибуны и освещение для церемонии инаугурации президента США, ведется подготовка к мероприятию. Свободный доступ на лужайку перед зданием уже закрыт двухметровым железным забором и бетонными блоками. Решение о подобном «оформлении» было принято властями после недавних массовых беспорядков в здании конгресса, которые устроили сторонники Дональда Трампа.