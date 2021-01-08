Кабмин РФ утвердил правила ведения системы учета производства и оборота алкоголя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила ведения системы учета объема производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Документ был опубликован на сайте правовой информации. Постановление вступило в силу с января 2021 года и будет действовать до конца 2026 года.

Также Кабмин утвердил требования к работе автоматических систем измерения и учета объема и концентрации спирта в готовой продукции и передачи этой информации в систему учета. Утвержден и перечень непищевой спиртосодержащей продукции, при производстве которой не требуется оснащение оборудования данными системами.

В документе подчеркивается, что что госзаказчиком и оператором данной информационной системы является Росалкогольрегулирование.