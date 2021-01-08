СМИ: в Капитолии задержан русскоговорящий протестующий
Несколько десятков протестующих предстали перед судом.
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На суде одному из задержанных во время беспорядков в Капитолии протестующих потребовался переводчик с русского. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, неназванный русскоговорящий мужчина «ничего не знает о незаконном вторжении». Издание не сообщило никакой информации о задержанном.
Ранее СМИ сообщили о смерти полицейского, пострадавшего во время беспорядков в Капитолии.