В стране и мире В Абхазии в озеро Рица упал автомобиль с людьми Ирина Киселенко В результате ЧП один человек погиб. © Фото: mchsra.info В Абхазии легковой автомобиль с пассажирами упал в озеро. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. «Автомобиль "Honda" упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина», - говорится в сообщении. В момент падения автомобиля троим удалось выпрыгнуть, один человек погиб. Прибывшие на место падения водолазы ГИМС МЧС извлекли тело из автомобиля. Тело погибшего было транспортировано на спецтранспорте медицинского управления МЧС и передано родственникам, сообщает РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика