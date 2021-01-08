В Абхазии в озеро Рица упал автомобиль с людьми
В результате ЧП один человек погиб.
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В Абхазии легковой автомобиль с пассажирами упал в озеро. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
«Автомобиль "Honda" упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина», - говорится в сообщении.
В момент падения автомобиля троим удалось выпрыгнуть, один человек погиб. Прибывшие на место падения водолазы ГИМС МЧС извлекли тело из автомобиля. Тело погибшего было транспортировано на спецтранспорте медицинского управления МЧС и передано родственникам, сообщает РИА Новости.