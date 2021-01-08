За регистрацией вакцины «Спутник V» обратилась парагвайская лаборатория

В Парагвае лаборатория Guayaki подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V» против COVID-19. Об этом сообщила глава Национального управления по санитарному надзору Мария Антоньета Гамарра.

Запрос был получен два дня назад, однако власти запросили у компании дополнительные документы, а также информацию научного характера о препарате.

«Не имею абсолютно ничего против лаборатории Guayaki, дело не в ней и уж тем более не в качестве российской вакцины, это попросту вопрос текущего документооборота для выдачи разрешения», - сообщила она в интервью радиостанции «Радио-1000».

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, в ближайшие дни начнет производиться в Бразилии. Старт выпуска препарата будет произведен в соответствии с договоренностями с Российским фондом прямых инвестиций о передаче соответствующих технологий.