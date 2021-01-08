Производство российской вакцины от COVID-19 готовится к запуску в Бразилии

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, в ближайшие дни начнет производиться в Бразилии. Старт выпуска препарата будет произведен в соответствии с договоренностями с Российским фондом прямых инвестиций о передаче соответствующих технологий.

Процесс планирует запускать фармацевтическая компания Uniao Quimica после произведенной доставки необходимого сырья из РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Ранее украинская фармкомпания подала заявку в Министерство здравоохранения страны с просьбой предоставить возможность зарегистрировать вакцину «Спутник V» в стране. Инициатива принадлежала компании «Биолек».