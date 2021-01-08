В Великобритании зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса

В Великобритании за последние сутки от коронавируса скончалось 1325 человек. Это самое большое число смертей в стране за все время пандемии. Общее число умерших составляет 78,6 тысячи человек – страна занимает пятое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает РИА Новости.

Также за сутки были выявлены рекордные 68 тысяч новых случаев заражения. По общему числу зараженных Великобритания также занимает пятое место – зарегистрировано более 2,8 миллиона заражений.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии COVID-19 мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации. С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету.