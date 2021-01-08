«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии

В Соединенных Штатах разыскивают зачинщиков беспорядков на Капитолии. Кто положил ноги на стол Нэнси Пелоси известно, личности других не установлены. Информации все больше, штурм снимали тысячи смартфонов. После того, как картинку отсмотрели внимательно, выяснилось, что полиция селфи с захватчиками делала с удовольствием, и впустила их на одном из кордонов.

Конгресс «отбит», и Америка отходит от пережитого шока. Список погибших пополнился еще одним человеком. Офицер полиции Брайан Синкер скончался от травм, которые нанесли ему протестующие. В больницах десятки пострадавших, стычки во время штурма вспыхивали постоянно.

Жертв могло быть намного больше. Оказывается, что седьмого января в столице США едва не произошел теракт, но взрывные устройства, их было два, вовремя обнаружили и обезвредили. Такого от полиции никто не ожидал, в интернете появилось видео, на котором стражи порядка сами отодвигают ограждения, чтобы протестующие могли пройти в здание Конгресса. И уже внутри здания сделали селфи с протестующими.

Этот день точно войдет в историю, последний раз такое произошло более двух веков назад, когда во время войны за независимость британцы оккупировали Вашингтон. Но теперь произошло что-то невообразимое, ведь святыню американской демократии «погромили» сами американцы. Они во весь голос обвинили конгрессменов в воровстве.

«Правительство сделало это с нами. Мы были нормальными, хорошими, законопослушными гражданами, и вы, ребята, сделали это с нами. Мы хотим вернуть нашу страну. Мы протестуем за нашу свободу прямо сейчас. Вот в чем разница», - поделился один из местных жителей США.

За информацию об этих людях ФБР предложило по тысяче долларов. Личность некоторых уже установлена. Мужчина, который положил ноги на стол в кабинет спикера палаты представителей Ненси Пелоси - Ричард Барнетт из Арканзаса. Его уже прозвали бунтарем Капитолия, а он сам объясняет свой поступок, как гражданскую позицию. Выбрал кабинет Пелоси неслучайно – оставил на столе записку. Прочитала ли ее Пелоси - неизвестно. Но теперь, когда в Конгрессе ищут «козлов отпущения», то ее голос звучит громче всех. Она уже успела потребовать отставки начальника полиции Капитолия и, как верная традиции, обвинила во всем русских.

Из администрации Трампа ушли чиновники. В отставку подали глава Минтранса и Министерства образования. Похоже, сейчас оставаться в лагере Трампа означает - поставить крест на политической карьере. Осудили происходящее и бывшие президенты США. И если от Барака Обамы можно было ожидать слов о позоре нации, ответственность, которую он возложил на Трампа, то заявление республиканца Джорджа Буша-младшего стало неожиданностью.

«Так оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике», - заявил бывший президент США Джордж Буш-младший.

Демократы уже направили вице-президенту Майку Пенсу обращение, в котором потребовали немедленно устранить Трампа от полномочий. Сам пока еще действующий президент США, который еще недавно призывал сторонников показать силу, кажется, испугался бури, которую вызвал.

«Теперь Конгресс подтвердил результаты, и 20 января будет открыта новая администрация. Теперь мое внимание сосредоточено на обеспечении упорядоченного и плавного перехода власти. Этот момент требует исцеления и примирения», - сказал Трамп.

Но Трамп заявил своим сторонникам о скором увлекательном путешествии и что это значит, пока неясно. Но очевидно, что действующий президент намерен продолжать борьбу.

То, что случилось в Вашингтоне, слишком сильно напоминает «цветные революции», которые с подачи США происходят по всему миру, и даже союзники начинают сомневаться в том, а действительно ли американская демократия может служить таким образцом.

«Когда в одной из старейших демократий в мире сторонники действующего президента с оружием в руках ставят под сомнение законные результаты выборов, подрывается универсальная идея "один человек - один голос"», - сказал Макрон в своем обращении.

Президент Франции говорит про скандал с подсчетом голосов на прошедших выборах в США. Там с 19 века действует архаичная система выборщиков, при которых реальное количество голосов, отданных за кандидата, может и не иметь значения. Менять этот механизм в Штатах не собираются, а Трамп, который пользуется любой лазейкой в законах, кажется не понимает, что продолжает расшатывать доверие к американской политической системе.

Недавно появилось сообщение, что действующий президент всерьез обдумывает собственное помилование, на тот случай, если его привлекут к ответственности за штурм Капитолия.