Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V» до конца января

Алексей Курильченко
20:53 08.01.2021
Также в организации отметили повышенную скорость распространения штамма коронавируса из Великобритании.
ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V» до конца января
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress

Всемирная организация здравоохранения к концу января может получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«Мы рассчитываем получить полные данные о вакцине Центра Гамалеи к концу января» - цитирует слова Симао агентство ТАСС.

В ходе брифинга эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что «британский» штамм коронавируса распространяется до полутора раз быстрее обычной разновидности вируса. Эксперт отметила, что показатели смертности и заразности у разных штаммов вируса остались без изменений по сравнению с обычным COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:13 В стране и мире
Видео
В Норильске снежная лавина накрыла горнолыжный курорт
21:50 В стране и мире
В Абхазии в озеро Рица упал автомобиль с людьми
21:32 В стране и мире
За регистрацией вакцины «Спутник V» обратилась парагвайская лаборатория
20:53 В стране и мире
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
19:57 В стране и мире
Видео
Транспортный прокурор прокомментировал крушение самолета в Ленобласти
Популярное
Популярное
Ученые назвали симптомы затяжной стадии COVID-19
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
На Украине начал действовать жесткий локдаун
Видео
На Москву надвигаются аномальные сибирские морозы
Видео
Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола
Видео
В Ленинградской области поймали убивавшую кошек рысь, усыпив ее на дереве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.