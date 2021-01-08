ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V» до конца января

Всемирная организация здравоохранения к концу января может получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«Мы рассчитываем получить полные данные о вакцине Центра Гамалеи к концу января» - цитирует слова Симао агентство ТАСС.

В ходе брифинга эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что «британский» штамм коронавируса распространяется до полутора раз быстрее обычной разновидности вируса. Эксперт отметила, что показатели смертности и заразности у разных штаммов вируса остались без изменений по сравнению с обычным COVID-19.