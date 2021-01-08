Россиянке грозит тюремный срок за отказ вернуть детей мужу-американцу

Федеральный суд США обязал россиянку Богдану Осипову отдать своих детей американцу Брайану Мобли, который является их отцом и бывшим мужем Осиповой. В противном случае россиянке грозит срок в американской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника окружного прокурора Джейсона Харта. Осипова была также повторно приговорена к отбытому сроку по решению другого суда.

По данным агентства, Осипова покинула Соединенные Штаты в 2014 году вместе с ребенком, при этом она была беременна вторым. В 2017 году она вернулась в США в попытке наладить дела с Мобли, но была арестована, так как вывезла детей с территории страны без согласия отца.

Суд штата Канзас приговорил Осипову к семи годам лишения свободы за отказ вернуть детей Мобли и по обвинению в вымогательстве. Впоследствии апелляционный суд снял эти обвинения, но выдвинул новые – по делу о похищении. В ходе судебных тяжб, Осиповой было разрешено дистанционное общение со своими детьми.