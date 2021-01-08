Байден назначит советником по России экс-сотрудницу разведки

Отвечающая в команде избранного президента США Джозефа Байдена за тематику России Андреа Кендалл-Тэйлор будет назначена директором по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме. Об этом сообщили в пресс-службе демократа.

Таким образом, при кабинете Байдена вернется отдельная должность по российской тематике. Ранее тема России в Совете нацбезопасности США обсуждалась совместно с вопросами по Европе.

Андреа Кендалл-Тэйлор ранее служила старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в офисе директора Национальной разведки.