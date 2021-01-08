Трамп не придет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не придет на инаугурацию Джозефа Байдена, которая состоится 20 января в Вашингтоне. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Также Трамп заявил, что не допустит неуважения к американцам, которые голосовали за него на выборах. По словам президента, его поддержали 75 миллионов «американских патриотов».

«75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америка прежде всего", "Сделаем Америку снова великой" сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» - говорится в сообщении Трампа.

Это вторая его запись в Twitter после 12-часовой блокировки. Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что заблокирует аккаунты Трампа в Facebook и Instagram до конца его президентского срока.