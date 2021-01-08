Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп не придет на инаугурацию Байдена

Алексей Курильченко
19:10 08.01.2021
Действующий президент США заявил, что не допустит неуважения по отношению к своим сторонникам.
Трамп не придет на инаугурацию Байдена
© Фото: Shawn Thew Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не придет на инаугурацию Джозефа Байдена, которая состоится 20 января в Вашингтоне. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Также Трамп заявил, что не допустит неуважения к американцам, которые голосовали за него на выборах. По словам президента, его поддержали 75 миллионов «американских патриотов».

«75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америка прежде всего", "Сделаем Америку снова великой" сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» - говорится в сообщении Трампа.

Это вторая его запись в Twitter после 12-часовой блокировки. Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что заблокирует аккаунты Трампа в Facebook и Instagram до конца его президентского срока.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.