Транспортный прокурор прокомментировал крушение самолета в Ленобласти
По его словам, самолетами управляли опытные пилоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 47.mchs.gov.ru
Ленинград-финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин прокомментировал столкновение двух легкомоторных самолетов в Ленинградской области, в результате которого погибло три человека.
«Согласно заявке, оба самолета проводили учебно-тренировочные полеты. За штурвалами обоих самолетов находились опытные пилоты» - сообщил прокурор.
Ранее на место трагедии прибыл корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко. По его информации, самолеты столкнулись на высоте около 200-300 метров.