В стране и мире Скончался бывший следователь Трибой, расследовавший убийство Листьева Ирина Киселенко Петр Трибой скончался от воспаления легких, вызванного COVID-19. © Фото: veteran-sled.ru Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил о смерти бывшего следователя Генеральной прокуратуры России Петра Трибоя. «Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», - написал Хинштейн в своем Twitter. Причиной смерти стало воспаление легких, вызванное COVID-19. «Умер вчера поздно вечером в больнице. Смерть связана с поражением легких, коронавирус», - сообщил Хинштейн. Он добавил, что, скорее всего, похороны будут на следующей неделе, пишет ТАСС. Петр Трибой был следователем по особо важным делам. С октября 1997 года по сентябрь 2000-го он возглавлял расследование убийства Листьева. Ему неоднократно поступали угрозы. Вечером 1 марта 1995 года, Владислав Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Дело до сих пор не раскрыто. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика