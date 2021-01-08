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Скончался бывший следователь Трибой, расследовавший убийство Листьева

Ирина Киселенко
19:32 08.01.2021
Петр Трибой скончался от воспаления легких, вызванного COVID-19.
Скончался бывший следователь Трибой, расследовавший убийство Листьева
© Фото: veteran-sled.ru

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил о смерти бывшего следователя Генеральной прокуратуры России Петра Трибоя.

«Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», - написал Хинштейн в своем Twitter.

Причиной смерти стало воспаление легких, вызванное COVID-19.

«Умер вчера поздно вечером в больнице. Смерть связана с поражением легких, коронавирус», - сообщил Хинштейн.

Он добавил, что, скорее всего, похороны будут на следующей неделе, пишет ТАСС.

Петр Трибой был следователем по особо важным делам. С октября 1997 года по сентябрь 2000-го он возглавлял расследование убийства Листьева. Ему неоднократно поступали угрозы. Вечером 1 марта 1995 года, Владислав Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Дело до сих пор не раскрыто.

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