В стране и мире Корреспондент «Звезды» рассказал о крушении самолета в Ленинградской области Павел Кутаренко Столкновение самолетов произошло на высоте 200-300 метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МЧС РФ РИА Новости Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко с места событий рассказал о столкновении легкомоторных самолетов Piper и Cessna. «На данный момент известно, что два самолета взлетели с аэродрома Гостилицы для проведения тренировочного полета. По неизвестной причине самолеты столкнулись на высоте около 200-300 метров. Cessna смогла вернуться на аэродром, на ее борту никто не пострадал. Самолет Piper упал – погибли три человека, включая пилота. Их тела пока остаются под обломками» - рассказал Кутаренко. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика