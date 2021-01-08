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Ученые назвали симптомы затяжной стадии COVID-19

Алексей Курильченко
18:50 08.01.2021
Симптомы могут проявиться у пациента даже после лечения.
Ученые назвали симптомы затяжной стадии COVID-19
© Фото: Bodo Schackow, dpa, Globallookpress

Исследователи британского Национального института здоровья и клинического совершенствования перечислили симптомы, которые могут проявиться у пациентов при затяжной стадии заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Express.

Ученые отметили, что список симптомов варьируется, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Обычно лечение затяжной стадии занимает на 12 недель дольше.

Заболевший может испытывать боли в груди, одышку, учащенное сердцебиение, слабость и депрессию. Могут наблюдаться нарушения сна и головокружение.

Также некоторое пациенты жаловались на проблемы желудочно-кишечного тракта: диарею, потерю аппетита. У некоторых пациентов на коже появлялась сыпь и они испытывали боли в мышцах.

Ученые отметили, что эти симптомы могут проявиться даже после того, как пациент излечился и считает, что все позади.

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