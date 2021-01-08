Ученые назвали симптомы затяжной стадии COVID-19

Исследователи британского Национального института здоровья и клинического совершенствования перечислили симптомы, которые могут проявиться у пациентов при затяжной стадии заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Express.

Ученые отметили, что список симптомов варьируется, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Обычно лечение затяжной стадии занимает на 12 недель дольше.

Заболевший может испытывать боли в груди, одышку, учащенное сердцебиение, слабость и депрессию. Могут наблюдаться нарушения сна и головокружение.

Также некоторое пациенты жаловались на проблемы желудочно-кишечного тракта: диарею, потерю аппетита. У некоторых пациентов на коже появлялась сыпь и они испытывали боли в мышцах.

Ученые отметили, что эти симптомы могут проявиться даже после того, как пациент излечился и считает, что все позади.