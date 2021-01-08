Финляндия приостанавливает авиасообщение с Великобританией и ЮАР
В Финляндии зарегистрировали 17 случаев заражения новыми штаммом COVID-19 из Великобритании и ЮАР.
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Из-за выявления нового штамма COVID-19 Финляндия приостановила работу авиасообщения с ЮАР и Великобританией.
«Мы прекращаем пассажирские авиаперевозки в Финляндию с 11 по 18 января из Великобритании, Ирландии и ЮАР», - передает ТАСС сообщение Агентства транспорта и связи Финляндии.
Ранее в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии COVID-19 мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации. В стране выявили 62 322 случая заражения COVID-19, умер 1041 человек. На восьмое января 2021 в Великобритании зафиксировано 2 889 419 случаев заражения COVID-19.