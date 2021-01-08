В стране и мире Финляндия приостанавливает авиасообщение с Великобританией и ЮАР Ирина Киселенко В Финляндии зарегистрировали 17 случаев заражения новыми штаммом COVID-19 из Великобритании и ЮАР. © Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS, Globallookpress Из-за выявления нового штамма COVID-19 Финляндия приостановила работу авиасообщения с ЮАР и Великобританией. «Мы прекращаем пассажирские авиаперевозки в Финляндию с 11 по 18 января из Великобритании, Ирландии и ЮАР», - передает ТАСС сообщение Агентства транспорта и связи Финляндии. Ранее в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии COVID-19 мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации. В стране выявили 62 322 случая заражения COVID-19, умер 1041 человек. На восьмое января 2021 в Великобритании зафиксировано 2 889 419 случаев заражения COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика