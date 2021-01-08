Напротив Капитолия началась подготовка к инаугурации президента Америки

В Вашингтоне напротив Капитолия установили трибуны и освещение для церемонии инаугурации президента США, ведется подготовка к мероприятию.

Свободный доступ на лужайку перед зданием уже закрыт двухметровым железным забором и бетонными блоками. Решение о подобном «оформлении» было принято властями после недавних массовых беспорядков в здании конгресса, которые устроили сторонники Дональда Трампа.

Днем ранее в стенах Капитолия множество сподвижников еще действующего президента устроили беспорядки, «взяв штурмом» здание. В ходе митинга погибли четыре человека, в числе которых оказалась ветеран американских спецслужб. Впоследствии нацгвардия остановила протестующих против незаконного, по мнению Трампа, результата президентских выборов.