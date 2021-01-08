Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
По данному факту возбуждено уголовное дело.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
|
Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
По данному факту возбуждено уголовное дело.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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