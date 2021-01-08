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Легкомоторный самолет разбился в Ленобласти из-за столкновения с другим воздушным судном

Алексей Курильченко
17:03 08.01.2021
О причинах трагедии сообщили в транспортной прокуратуре.
Легкомоторный самолет разбился в Ленобласти из-за столкновения с другим воздушным судном
© Фото: lomolenobl, ВКонтакте

Легкомоторный самолет, потерпевший крушение в Ленинградской области, столкнулся с самолетом Cessna во время полета. Об сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 по московскому времени. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал» - сказали в ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что оба самолета выполняли тренировочные полеты. На место крушения выехал транспортный прокурор Ленобласти.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения самолета. Сообщается о трех погибших. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Ленинградской области.

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