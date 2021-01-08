Легкомоторный самолет разбился в Ленобласти из-за столкновения с другим воздушным судном

Легкомоторный самолет, потерпевший крушение в Ленинградской области, столкнулся с самолетом Cessna во время полета. Об сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 по московскому времени. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал» - сказали в ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что оба самолета выполняли тренировочные полеты. На место крушения выехал транспортный прокурор Ленобласти.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения самолета. Сообщается о трех погибших. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Ленинградской области.