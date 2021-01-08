Официальный представитель учреждения ООН Клэр Нюллис сообщила, что озоновая дыра над Антарктикой закрылась в конце декабря. Об этом она сообщила на брифинге в Женеве.

«Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных», – сказала эксперт

Озоновая дыра быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября рекордных 24,8 миллионов квадратных метров. На рост повлиял сильный полярный вихрь, а также низкой температурой в стратосфере. Отмечается, что Антарктика плохо защищена от вредных ультрафиолетовых лучей, от которых нашу планету защищает озоновый слой.