В Шереметьево началась посадка на борт задержанного самолета в Занзибар

Пассажир рейса Москва - Занзибар Святослав прокомментировал «Звезде» сложившуюся с задержкой отправки ситуацию. Он сообщил, что, спустя, по его словам, 15 часов, была объявлена посадка на борт.

«Все люди счастливы. Но после 15 часов и после первой неудачной попытки некоторые люди раздумывают над тем, что и вторая попытка тоже не удастся», - сказал молодой человек.

Отметим, на настоящий момент пассажиры сели в самолет и ожидают вылета.

Ранее им пришлось более 10 часов пробыть в ожидании этого без еды и воды. По заверениям пассажиров, находившихся в здании аэропорта, за все время представители авиаперевозчика не выходили с ними на контакт.