В Лондоне объявили о чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

В столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии COVID-19 мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации.

Он также отметил, что в Лондоне каждый тридцатый житель сейчас болеет COVID-19.

«Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей», - написал Хан в Twitter.

Ранее в стране выявили 62 322 случая заражения COVID-19, умер 1041 человек. На восьмое января 2021 в Великобритании зафиксировано 2 889 419 случаев заражения COVID-19.

С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.