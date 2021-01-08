Появились первые фото с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
На месте трагедии работают сотрудники МЧС.
© Фото: lomolenobl, ВКонтакте
В соцсетях появились кадры с места крушения частного легкомоторного самолета в Ломоносовском районе Ленинградской области.
На место трагедии вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда. Причины крушения устанавливаются.
Ранее стало известно, что в результате крушения погибло три человека. Один был госпитализирован.