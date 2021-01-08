Ученый назвал причину появления рысей в российских населенных пунктах

Доктор биологических наук Анатолий Кудактин рассказал «Звезде» о причинах появления диких рысей на территории населенных пунктов.

Как объяснил ученый, зачастую хищники появляются в местах, которые люди покидают на зиму.

«Зачастую рыси появляются в местах, которые люди покидают на зиму и вернутся только весной. Они воспринимают их как свои охотничьи угодья. Там хищник считает себя хозяином, а также там зачастую они находят себе больше пропитания» - отметил Кудактин.

В то же время он посоветовал не паниковать в случае появления диких рысей.

«Когда люди вернутся, рысь просто убежит» - сказал Кудактин.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области местные жители поймали рысь, которая охотилась за кошками. Для этого понадобилась двойная доза снотворного.