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Ученый назвал причину появления рысей в российских населенных пунктах

Алексей Курильченко
16:22 08.01.2021
По словам академика РАЕН, хищник считает дачные поселки своими охотничьими угодьями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: W. Pattyn, imago-images.de, Globallookpress

Доктор биологических наук Анатолий Кудактин рассказал «Звезде» о причинах появления диких рысей на территории населенных пунктов.

Как объяснил ученый, зачастую хищники появляются в местах, которые люди покидают на зиму.

«Зачастую рыси появляются в местах, которые люди покидают на зиму и вернутся только весной. Они воспринимают их как свои охотничьи угодья. Там хищник считает себя хозяином, а также там зачастую они находят себе больше пропитания» - отметил Кудактин.

В то же время он посоветовал не паниковать в случае появления диких рысей.

«Когда люди вернутся, рысь просто убежит» - сказал Кудактин.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области местные жители поймали рысь, которая охотилась за кошками. Для этого понадобилась двойная доза снотворного.

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