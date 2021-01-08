В стране и мире Белый дом выразил соболезнования жертвам беспорядков в Вашингтоне Светлана Головина На данный момент сотрудники администрации работают над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену. © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Пресс-секретарь действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что Белый дом соболезнует жертвам беспорядков в Вашингтоне. Также она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые занимались ликвидацией произошедшего. «То, что произошло в здании конгресса, не было мирным протестом», - акцентировала Макинани. На данный момент Белый дом активно работает над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену. «Пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря действующего главы государства. Вчера, 6 января, в центре Вашингтона сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, сорвав процедуру сертификации итогов президентских выборов. В Вашингтоне был введен комендантский час и после шести вечера на улице начали разгонять протестующих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика