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В пунктах приема новогодних елок рассказали о дальнейшей судьбе деревьев

Алексей Курильченко
15:55 08.01.2021
В рамках акции «Елочный круговорот» открыто более 500 пунктов бесплатного приема деревьев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В Москве вновь стартовала акция «Елочный круговорот», в рамках которой в столице открылись пункты приема новогодних елей. По словам главы информационного отдела экологической полиции Москвы Екатерины Кравцовой, все деревья будут отправлены на переработку в щепу.

«Это специальный материал, который используется на природных территориях – для подсыпки экологических троп, восстановления лыжных трасс. Также щепа очень востребована в Центре реабилитации диких животных, где используется в качестве подстилки для вольерных комплексов» - рассказала Кравцова.

Также она отметила, что акция по переработке новогодних елей проходит с 2016 года. В этом году на территории Москвы открыто 549 пунктов приема – их расположение выбирали жители столицы.

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