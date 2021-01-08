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«Завораживающее безумие»: в США оценили новый мотоцикл Ural

Алексей Курильченко
15:10 08.01.2021
Новая модель российского мотоцикла восхитила американских журналистов.
«Завораживающее безумие»: в США оценили новый мотоцикл Ural
© Фото: Ural Motorcycles, Youtube

Американские журналисты издания CycleWorld высоко оценили новый российской мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO. В издании отметили внедорожные возможности мотоцикла и необычный внешний вид.

«Представьте, что дизайнер Том Форд сшил Дольфу Лундгрену костюм для посещения московской дискотеки. Именно так выглядит Ural Gear Up GEO... Несмотря на свое завораживающее безумие, мотоцикл подходит для любых типов дорог» - отметил автор издания.

Новый мотоцикл выпускается ограниченной партией в 20 экземпляров. По мнению мотоэкспертов, выпуск лимитированной серии мотоциклов с коляской «звучит как безумие, но мы одобряем такое безумие».

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