В стране и мире «Завораживающее безумие»: в США оценили новый мотоцикл Ural Алексей Курильченко Новая модель российского мотоцикла восхитила американских журналистов. © Фото: Ural Motorcycles, Youtube Американские журналисты издания CycleWorld высоко оценили новый российской мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO. В издании отметили внедорожные возможности мотоцикла и необычный внешний вид. «Представьте, что дизайнер Том Форд сшил Дольфу Лундгрену костюм для посещения московской дискотеки. Именно так выглядит Ural Gear Up GEO... Несмотря на свое завораживающее безумие, мотоцикл подходит для любых типов дорог» - отметил автор издания. Новый мотоцикл выпускается ограниченной партией в 20 экземпляров. По мнению мотоэкспертов, выпуск лимитированной серии мотоциклов с коляской «звучит как безумие, но мы одобряем такое безумие». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика