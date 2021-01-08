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«Почему вы нарушаете закон?»: пассажирам не вылетевшего рейса в Занзибар пришлось требовать еды и воды

Егор Левин
15:30 08.01.2021
Туристы оказались в неопределенном положении на несколько часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пассажирам рейса, который на протяжении нескольких часов не может вылететь в Занзибар из Москвы, не предоставили положенные им еду и воду. Об этом говорят многих из них на кадрах видео, снятого непосредственно в Шереметьево.

Ответственной за полет выступает компания Royal Flight. При этом, со слов пассажиров, представитель компании на протяжении всего времени так и не вышел на связь с людьми и официально не объяснил причин происходящего.

«Где вода? Почему вы нарушаете одно правило за другим? Вы должны предоставлять воду, питание, причем, организованно! Где все это?», - недоумевают мужчины, стоявшие в толпе.

По неофициальным данным, у самолета, который должен был выполнить рейс, повредили руль высоты. Пассажиры оказались в безвыходной ситуации на несколько часов.

«Какая некомпетентность, какое неуважение к людям! Прошу воду запить таблетку от давления, мне до сих пор никто ее не вынес», - жалуется одна из возрастных пассажирок рейса.

По последним имеющимся данным, по состоянию на 15.30 по московскому времени объявлена посадка на борт.

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