В стране и мире ФБР опубликовало фотографию подозреваемого в установке бомб в Вашингтоне Алексей Курильченко За информацию о подрывнике бюро обещает выдать вознаграждение в 50 тысяч долларов. © Фото: fbi.gov Федеральное бюро расследований США опубликовало фотографию подозреваемого, который обвиняется в установке взрывных устройств на территории Вашингтона. Документ опубликован на сайте бюро. «ФБР вручит 50 тысяч долларов за предоставление информации, которая позволит привлечь к ответственности человека, который подозревается в размещении на территории Вашингтона самодельных взрывных устройств 6 января 2021 года» - говорится в сообщении бюро. По данным ФБР, подозреваемый установил на территории города две самодельные бомбы – первая была обнаружена у штаба республиканской партии, вторая – у штаба демократов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика