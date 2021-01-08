ФБР опубликовало фотографию подозреваемого в установке бомб в Вашингтоне
За информацию о подрывнике бюро обещает выдать вознаграждение в 50 тысяч долларов.
© Фото: fbi.gov
Федеральное бюро расследований США опубликовало фотографию подозреваемого, который обвиняется в установке взрывных устройств на территории Вашингтона. Документ опубликован на сайте бюро.
«ФБР вручит 50 тысяч долларов за предоставление информации, которая позволит привлечь к ответственности человека, который подозревается в размещении на территории Вашингтона самодельных взрывных устройств 6 января 2021 года» - говорится в сообщении бюро.
По данным ФБР, подозреваемый установил на территории города две самодельные бомбы – первая была обнаружена у штаба республиканской партии, вторая – у штаба демократов.