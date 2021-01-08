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ФБР опубликовало фотографию подозреваемого в установке бомб в Вашингтоне

Алексей Курильченко
15:35 08.01.2021
За информацию о подрывнике бюро обещает выдать вознаграждение в 50 тысяч долларов.
ФБР опубликовало фотографию подозреваемого в установке бомб в Вашингтоне
© Фото: fbi.gov

Федеральное бюро расследований США опубликовало фотографию подозреваемого, который обвиняется в установке взрывных устройств на территории Вашингтона. Документ опубликован на сайте бюро.

«ФБР вручит 50 тысяч долларов за предоставление информации, которая позволит привлечь к ответственности человека, который подозревается в размещении на территории Вашингтона самодельных взрывных устройств 6 января 2021 года» - говорится в сообщении бюро.

По данным ФБР, подозреваемый установил на территории города две самодельные бомбы – первая была обнаружена у штаба республиканской партии, вторая – у штаба демократов.

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