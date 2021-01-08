МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.Соответствующий пункт есть в новой редакции Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отметка об аннулировании будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Если оператор выдал карту без прохождения реального техосмотра, то ему грозит ответственность по статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств» — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Операторы технического осмотра будут обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему определенные сведения. Съемка будет проходить в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии. В единую систему будут вносить координаты места нахождения авто, а также дата, время начала и окончания проведения диагностирования. Также вводится понятие «средства фотофиксации».