В столице объявлен желтый уровень опасности

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о надвигающихся на Москву сибирских морозах. Впервые в этом сезоне подросли и сугробы до 21 сантиметра в Москве. В Подмосковье высота снежного покрова варьируется от 11 до 27 сантиметров.

Читать далее

/news/vstrane_i_mire/content/2021181445-nWrqb.html

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.