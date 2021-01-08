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В столице объявлен желтый уровень опасности

Ирина Киселенко
14:53 08.01.2021
Предупреждение действует до 10 января.
В столице объявлен желтый уровень опасности
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Из-за гололедицы в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о надвигающихся на Москву сибирских морозах. Впервые в этом сезоне подросли и сугробы до 21 сантиметра в Москве. В Подмосковье высота снежного покрова варьируется от 11 до 27 сантиметров.

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