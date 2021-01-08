Возле одной из больниц Неаполя прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел возле одной из больниц.
© Видео: YouTube, Quotidiano Sanità © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
На автостоянке возле одной из больниц итальянского города Неаполь прогремел мощный взрыв. Отмечается, что больница предназначалась для лечения больных коронавирусной инфекцией.
По данным издания Domani, взрыв образовал огромную воронку, в которой оказались погребены несколько машин. Ее глубина составляет около 20 метров. Из-за взрыва нарушено электроснабжение больницы – задействованы аварийные генераторы.
На месте происшествия работают сотрудники службы спасения. Причины взрыва устанавливаются. О пострадавших не сообщается.