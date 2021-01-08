Один ребенок погиб и один пострадал после обрушения потолка в доме под Ульяновском

В частном жилом доме в Ульяновской области погиб один ребенок и еще один - пострадал в результате обрушения потолочного покрытия в прихожей.

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По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, сообщение о происшествии в одноэтажном доме в поселке Барыш Барышского района поступило в службу спасения 8 января в 11.15 по Москве. Как оказалось, в доме проживает многодетная семья.

«В момент аварии в гостях находились двое несовершеннолетних детей: один из них получил травму, еще один ребенок, к несчастью, погиб», - сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в Facebook.

Глава области дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим и доложить ему обо всех деталях происшествия.