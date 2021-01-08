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Более 400 пассажиров рейса Москва - Занзибар не могут вылететь из Шереметьево: видео

Егор Левин
14:24 08.01.2021
Представитель перевозчика не связался с пассажирами, не предоставил воду и еду и не собирается заменять неисправный борт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 400 пассажиров оказались заложниками отложенного авиарейса из Москвы в Занзибар. Ответственной за полет выступает компания Royal Flight, которая никак не комментирует инцидент.

По неофициальным данным, у самолета, который должен был выполнить рейс, повредили руль высоты. Пассажиры оказались в безвыходной ситуации на неопределенное количество часов: представитель Royal Flight так и не связался с ними, положенные вода и еда не были предоставлены, неисправный борт не заменили.

Попыткой разрешить ситуацию стало предложение о временном заселении в гостиницу, но большинство пассажиров отказались от этого. Следующее ориентировочное время отправления - 14.30 по московскому времени, однако оно также не является официальным.

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