Более 400 пассажиров рейса Москва - Занзибар не могут вылететь из Шереметьево: видео

Более 400 пассажиров оказались заложниками отложенного авиарейса из Москвы в Занзибар. Ответственной за полет выступает компания Royal Flight, которая никак не комментирует инцидент.

По неофициальным данным, у самолета, который должен был выполнить рейс, повредили руль высоты. Пассажиры оказались в безвыходной ситуации на неопределенное количество часов: представитель Royal Flight так и не связался с ними, положенные вода и еда не были предоставлены, неисправный борт не заменили.

Попыткой разрешить ситуацию стало предложение о временном заселении в гостиницу, но большинство пассажиров отказались от этого. Следующее ориентировочное время отправления - 14.30 по московскому времени, однако оно также не является официальным.