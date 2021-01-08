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Вild назвала возможного преемника Ангелы Меркель

Валентина Пескова
14:05 08.01.2021
Федеральный канцлер ФРГ заявила, что в сентябре 2021 года покинет свой пост и не будет участвовать в выборах в бундестаг.
Вild назвала возможного преемника Ангелы Меркель
© Фото: John Macdougall, dpa, Globallookpress

Немецкая газета Bild cо ссылкой на одного из руководителей партии ХДС сообщила имя возможного кандидата на пост следующего федерального канцлера ФРГ. Им является министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который завоевал большую популярность в стране и доверие людей во время пандемии коронавируса.

По данным издания, Шпан уже обсудил свои шансы с представителями Христианско-демократического союза (ХДС).

«Он дал мне понять, что будет готов выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», - цитирует газета анонимный источник.

В январе в Германии пройдет съезд ХДС, на котором изберут нового лидера партии. А в сентября 2021 года состоятся выборы в бундестаг.

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