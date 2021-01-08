Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эту информацию подтвердил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
«Они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей», — передает РИА Новости слова Степанова.
Глава украинского ведомства отметил, что в дальнейшем уже по итогам этих документов можно будет «более откровенно говорить» касательно российской вакцины.
С 8 января на Украине действует строгий карантин, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Он продлится до 24 января. На две недели в стране закрылись школы, вузы, кафе, бары, фитнес-залы.