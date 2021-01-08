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Врач-терапевт спрогнозировала сроки изменения ситуации с коронавирусом

Егор Левин
13:35 08.01.2021
Врач заявила, что при возможном возобновлении поднятия уровня заболеваемости придется вновь вернуться к более серьезным ограничениям.
Врач-терапевт спрогнозировала сроки изменения ситуации с коронавирусом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «Звезде» о том, каким видит ближайшее будущее в ситуации с развитием коронавирусной инфекции. По мнению врача, все зависит от качества коллективного иммунитета россиян и эффективности произведенной вакцины. Романенко считает, что определенные прогнозы можно будет делать не ранее, чем через год.

«Время покажет, как будет меняться вирус. Максимум через год мы будем иметь ту же сезонную заболеваемость коронавирусом, как гриппом и другими респираторными инфекциями», - заявила врач.

Она отметила, что при возможном возобновлении поднятия уровня заболеваемости придется вновь вернуться к более серьезным ограничениям. Романенко допустила, что появление качественных лекарственных препаратов поспособствует изменению ситуации в положительную сторону.

«По крайней мере весна у нас точно пройдет с масками. Мы живем с вирусом меньше года, получается, как мы его узнали. Пока мы говорим о том, что строгие карантинные мероприятия сглаживают ситуацию по времени», - отметила врач.

Ранее коллега Романенко, терапевт Надежда Чернышова, дала свои рекомендации по тому, как уберечься от инфекций в холодное время года во время заморозков. По ее словам, необходимо надевать многослойную одежду и по возможности заходить с улицы в теплые места, чтобы погреться.

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