Пользователей WhatsАрр обязали делиться личной информацией с Facebook

Руководство соцсети Facebook обновило пользовательское соглашение с мессенджером WhatsАрр. Компания предупредила, что будет собирать личную информацию абонентом и делиться ею со всем семейством приложений корпорации (WhatsАрр, Instagram и собственные приложения Facebook).

Как пояснили в Facebook, личную информацию они будут использовать для анализа привычек и вкусов пользователей. По результатам планируется создать основу для улучшения сервисов персональной рекламы с учетом выявленных запросов, пишет «360».

WhatsАрр будет собирать информацию о геолокации, установке и удалении программ компании, а также следить за активностью пользователя в социальных сетях.