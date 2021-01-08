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Пользователей WhatsАрр обязали делиться личной информацией с Facebook

Валентина Пескова
13:34 08.01.2021
По мнению разработчиков, интеграция социальных сетей значительно расширит возможности пользователей.
Пользователей WhatsАрр обязали делиться личной информацией с Facebook
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Руководство соцсети Facebook обновило пользовательское соглашение с мессенджером WhatsАрр. Компания предупредила, что будет собирать личную информацию абонентом и делиться ею со всем семейством приложений корпорации (WhatsАрр, Instagram и собственные приложения Facebook).

Как пояснили в Facebook, личную информацию они будут использовать для анализа привычек и вкусов пользователей. По результатам планируется создать основу для улучшения сервисов персональной рекламы с учетом выявленных запросов, пишет «360».

WhatsАрр будет собирать информацию о геолокации, установке и удалении программ компании, а также следить за активностью пользователя в социальных сетях.

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