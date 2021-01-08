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В МЧС объяснили стремительное распространение огня на складе мебели в Подмосковье

Алена Миронова
14:04 08.01.2021
Причиной стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Во время пожара на складе мебели в подмосковном Раменском огонь распространялся чрезвычайно быстро. Причиной этого стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Баллоны с пропаном. Около 18 штук, поэтому были взрывы, а распространение было таким стремительным. Самое главное, что никто не пострадал», — передает телеканал «360» слова Полетыкина.

Отмечается, что пожару присвоили повышенный ранг сложности, поскольку существовала угроза перехода огня на соседние здания.

Пожар удалось локализовать на площади восьми тысяч квадратных метров. В тушении участвовали 82 человека и 25 единиц техники. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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