В стране и мире Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж на сумму около 13 миллиардов долларов Алена Миронова В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что на 2020 год гособоронзаказ выполнен. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Объем поставок российского оружия за рубеж в 2020 году составил порядка 13 миллиардов рублей. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Чемезов рассказал, что на 2020 год гособоронзаказ выполнен. «Что касается ВТС, то план, который был утвержден президентом, мы выполняем. Объем будет где-то в районе 13 миллиардов примерно — так же, как в прошлом году», — сообщил глава «Ростеха». Ранее сирийский политолог назвал российское оружие гарантом целостности любой страны. Хавала Фаиз подчеркнул, что оно эффективнее иностранного и может защитить любую страну от ее возможных внешних агрессоров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика