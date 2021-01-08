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Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж на сумму около 13 миллиардов долларов

Алена Миронова
13:11 08.01.2021
В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что на 2020 год гособоронзаказ выполнен.
Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж на сумму около 13 миллиардов долларов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Объем поставок российского оружия за рубеж в 2020 году составил порядка 13 миллиардов рублей. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Чемезов рассказал, что на 2020 год гособоронзаказ выполнен.

«Что касается ВТС, то план, который был утвержден президентом, мы выполняем. Объем будет где-то в районе 13 миллиардов примерно — так же, как в прошлом году», — сообщил глава «Ростеха».

Ранее сирийский политолог назвал российское оружие гарантом целостности любой страны. Хавала Фаиз подчеркнул, что оно эффективнее иностранного и может защитить любую страну от ее возможных внешних агрессоров. 

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