Терапевт назвала болезнь, провоцируемую холодным воздухом

Низкие температуры - всегда большой риск, особенно для тех, кто даже немного не здоров или чувствует, что заболевает. Морозный воздух в данном случае не «вышибет клин клином», а наоборот, может лишь ухудшить состояние человека. Поэтому пребывание на улице необходимо либо свести к минимуму, либо отказаться от него вовсе. Свои рекомендации по этому вопросу «Звезде» дала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«У людей с хроническими заболеваниями лор-органов, у которых страдает носовое дыхание - есть специальная форма бронхиальной астмы, которая провоцируется именно холодом - резкое вдыхание холодного воздуха может вызвать приступ бронхиальной астмы», - сказала врач.

В целом, Чернышова посоветовала заходить по пути в теплые места и надевать многослойную одежду, чтобы не замерзнуть и не заболеть.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы страны, которые в ближайшее время атакуют сильные аномальные холода. По его данным, ими станут Курганская, Омская, Кемеровская и Свердловская области.