Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юнармейцы Москвы дали старт танцевальному флешмобу

Алексей Баранов
11:08 08.01.2021
Собравшись у рождественской ели, подростки синхронно исполнили движения под музыку из балета «Щелкунчик».
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»

Столичные юнармейцы запустили флешмоб, исполнив танцевальный номер на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил России. Таким образом, они передали эстафету юнармейцам всей страны. Лучшие из них будут отмечены памятными призами. 

Новый флешмоб получил название «Юнармейцы на льду». Танец на Соборной площади пока что самый массовый. По его завершении юнармейцы вышли на лед и выстроились в форме звезды, в этом им помогли главные персонажи Нового года - Снегурочка и Дед Мороз. 

«Новогодние каникулы - отличный повод для творчества и креатива. У каждого юнармейца есть шанс проявить себя, придумать идею и воплотить ее в жизнь. Это позволит раскрыть свой потенциал, найти новые таланты и с пользой провести время», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Для участия во флешмобе не обязательно собирать команду, исполнить танец можно и сольно. Свой номер нужно снять на катке, после этого необходимо выложить видео в любую социальную сеть с хэштегом #юнармейцынальду. Видео, которые наберут больше всего лайков, получат в подарок юнармейские сувениры

© «Юнармия»
© «Юнармия»
© «Юнармия»
© «Юнармия»
© «Юнармия»
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:46 В стране и мире
В Германии поддержали создание фонда для обхода санкций против «Северного потока-2»
10:01 В стране и мире
В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета
08:51 В стране и мире
Видео
В подмосковном Раменском горит мебельная фабрика
07:35 В стране и мире
Министр образования США подала в отставку после беспорядков в Капитолии
06:20 Армия
Артиллеристы ЮВО отработали задачи контрбатарейной борьбы в Чечне
Популярное
Популярное
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
На Украине начал действовать жесткий локдаун
Видео
В Абхазии на берег моря вынесло урожай мандаринов
Видео
На Москву надвигаются аномальные сибирские морозы
Видео
Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола
Видео
В Ленинградской области поймали убивавшую кошек рысь, усыпив ее на дереве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.