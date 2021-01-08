NASA сообщило точное время запуска первого в 2021 году грузового корабля «Прогресс»

Запуск российского корабля «Прогресс МС-16», который доставит грузы для Международной космической станции, запланирован на утро 15 февраля.

Как сообщило международное космическое агентство NASA, запуск корабля с ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечен на 7.45 по Москве, а его стыковка к модулю «Пирс» состоится в 9.19 по московскому времени. «Прогресс МС-16» стартует с космодрома Байконур.

Запуск российского корабля к МКС ранее планировался на 11 декабря 2020 года, однако затем был перенесен на следующий год в связи с необходимостью провести дополнительные проверки.

Корабли «Прогресс» доставляют на станцию грузы для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекцию высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором.