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NASA сообщило точное время запуска первого в 2021 году грузового корабля «Прогресс»

Валентина Пескова
11:39 08.01.2021
Корабли «Прогресс» используются для доставки на МКС грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды.
NASA сообщило точное время запуска первого в 2021 году грузового корабля «Прогресс»
© Фото: Роскосмос

Запуск российского корабля «Прогресс МС-16», который доставит грузы для Международной космической станции, запланирован на утро 15 февраля.

Как сообщило международное космическое агентство NASA, запуск корабля с ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечен на 7.45 по Москве, а его стыковка к модулю «Пирс» состоится в 9.19 по московскому времени. «Прогресс МС-16» стартует с космодрома Байконур.

Запуск российского корабля к МКС ранее планировался на 11 декабря 2020 года, однако затем был перенесен на следующий год в связи с необходимостью провести дополнительные проверки.

Корабли «Прогресс» доставляют на станцию грузы для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекцию высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором.

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