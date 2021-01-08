Власти США предъявили обвинения 55 лицам в связи с беспорядками в Вашингтоне

В Соединенных Штатах 55 человек были обвинены в связи с протестами, организованными сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа в Вашингтоне. Соответствующую информацию предоставило агентство Bloomberg со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина.

Согласно имеющимся у СМИ данным, одним из обвиненных лиц стал мужчина, задержанный во время беспорядков у здания Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Ранее представитель Демократической партии США и лидер президентского голосования 2020 года Джо Байден назвал граждан, принявших участие в демонстрациях, мятежниками и террористами. Он также указал, что разрушения у Капитолия можно считать итогом нападок Дональда Трампа на демократию.