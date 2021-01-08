В Германии поддержали создание фонда для обхода санкций против «Северного потока-2»

Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание фонда с целью содействия компаниям в обходе санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2».

Со стороны государства в уставный капитал фонда поступит 200 тысяч евро. Оператор проекта строительства Nord Stream 2 AG согласился внести 20 миллионов евро.

Фонд будет содействовать достижению климатических целей ФРГ, а также в рамках временной операционной деятельности будет поддерживать работы по завершению строительства «Северного потока – 2» для обеспечения надежных поставок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Nord Stream 2 AG.

Должность почетного председателя фонда займет экс-премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг. Среди членов совета фонда также бывший член Европарламента Вернер Кун и предприниматель Катя Эндерляйн.

Ранее власти ФРГ рассказали о своем отношении к «Северному потоку - 2». Так, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что отношение Берлина к строительству остается неизменным, а санкции США расцениваются как противоречащие международному праву.