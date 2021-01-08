Boeing выплатит более 2,5 миллиарда долларов за урегулирование обвинений в мошенничестве

Корпорация Boeing заплатит более 2,5 миллиарда долларов за разрешение ситуации с мошенничеством, связанной с самолетами 737 MAX. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

Уточняется, что 1,77 миллиарда долларов составят компенсации клиентам, 500 миллионов - на фонд помощи жертвам авиакатастроф и еще 244 миллиона - штраф Минюсту.

В частности, компенсации из Фонда пойдут на выплаты семьям 346 участников авиакатастроф, произошедших в Индонезии в 2018 году и Эфиопии в 2019 году.

«Трагические авиакатастрофы вскрыли мошеннические и обманные действия сотрудников одной из ведущих компаний мира по производству самолетов», - цитирует РИА Новости и.о. помощника генпрокурора США Дэвида Бернса.

Полеты самолетов Boeing 737 МАХ были приостановлены в нескольких странах с 2019 года, поскольку международные эксперты обнаружили серьезные недочеты при сертификации лайнеров, допущенные корпорацией и федеральным управлением гражданской авиации США.

В ноябре 2020 года полеты 737 МАХ были разрешены, если авиакомпании скорректируют программы обучения пилотов данной модели и обеспечат необходимую техническую подготовку.